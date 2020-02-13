Анонім повідомив про "мінування" майже всього Києва

Поліція перевіряє інформацію про бомби у місцях масового перебування людей

Поліція перевіряє інформацію про бомби у місцях масового перебування людей

Невідома особа електронною поштою повідомила про замінування майже всього міста, інформує RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції в м. Києві.

"Близько 14:59 На електронну пошту надійшло анонімне повідомлення про замінування практично всього Києва. Перелік об'єктів дуже великий. Йдеться про площі, будинки, торгових центрах та ін.", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, вчора анонім "замінував" центральний залізничний вокзал столиці