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13 лютого 2020, 17:15

Анонім повідомив про "мінування" майже всього Києва

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Невідома особа електронною поштою повідомила про замінування майже всього міста, інформує RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції в м. Києві.

"Близько 14:59 На електронну пошту надійшло анонімне повідомлення про замінування практично всього Києва. Перелік об'єктів дуже великий. Йдеться про площі, будинки, торгових центрах та ін.", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, вчора анонім "замінував" центральний залізничний вокзал столиці


#замінування #київ
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