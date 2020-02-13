Генсек НАТО розповів, що заважає припиненню війни на Донбасі

Припиненню війни на сході України заважає безліч проблем

Фото: nato.int

Припиненню війни на сході України заважає безліч проблем

Як повідомляє RegioNews з посиланням на УНІАН, про це заявив генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Йенс Столтенберг 13 лютого на прес-конференції в Брюсселі в рамках засідання міністрів оборони країн-членів НАТО.

"Ми висловлюємо прихильність президенту Зеленському за ініціативу, яку він почав для відновлення зусилля для пошуку шляхів мирного врегулювання конфлікту в Україні. Ми також вітаємо відновлення зустрічей в рамках "нормандського формату" на високому рівні. Ми вітаємо той факт, що ми бачили обмін полоненими і також розширення певних ділянок для розведення сил", - сказав він.

При цьому Столтенберг зазначив, що крім певного прогресу, до сих пір залишається "багато проблем".

"Наприклад, ми бачимо постійні порушення режиму припинення вогню. Ми бачимо, що спостерігачі ОБСЄ не мають можливості працювати вільно і безпечно, але ми рішуче підтримуємо зусилля з пошуку мирного врегулювання. Це війна, яка відбувається в Європі поблизу (країн) НАТО, і це, звичайно, має значення для всіх нас", - додав глава НАТО.