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13 лютого 2020, 15:13

На землях Труханового острова відпочиватимуть іноземні посли

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13 лютого 2020, 15:13
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Депутати Київради віддали землю на Трухановому острові Генеральній дирекції з обслуговування іноземних представництв
Депутати Київради віддали землю на Трухановому острові Генеральній дирекції з обслуговування іноземних представництв

Про це повідомляє кореспондент RegioNews.

На сесії Київради депутатам запропонували проголосувати за передачу держпідприємству з обслуговування іноземних представництв земельної ділянки на вулиці Труханівській, 1. Депутати досить довго дискутували, але зрештою проголосували за виділення землі.

Земля потрібна Дирекції для обслуговування відпочинкового комплексу, що вже збудований на Трухановому острові. Майновий комплекс є державною власністю. Сам же Труханів острів торік оголосили ландшафтним заказником місцевого значення.


#Труханів острів
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