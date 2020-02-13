Ми за футбол: ФК "Карпати" передали громаді Львова
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.
"Футбольний клуб "Карпати" — це структура, яка завжди була гордістю громади. Я розумію сьогоднішню непросту ситуацію, засновники чомусь не фінансують зараз цей клуб. Можливо дійсно пора взятися до ідеї створення народної команди. Імовірно сьогодні ми почнемо новий етап розвитку нашого славного футбольного клубу", - зауважив під час засідання сесії міськради міський голова Андрій Садовий.
Футбольний клуб користується земельною ділянкою, вони отримали в оренду за 1 грн від міста стадіон, так буде й надалі.
"Львів любив "Карпати", любить і буде любити. Ми даємо чіткий імпульс від громади міста — ми за "Карпати", за футбол. Це довга дорога, яка передбачає складні рішення, але ми до них готові", - каже мер.
За відповідне рішення проголосувало 56 депутатів.
Відтак, Львівська міська рада ухвалила підтримати ініціативу громадськості щодо створення "Народної команди "Карпати", безоплатну передачу корпоративних прав ТзОВ "Клуб професійного футболу "Карпати" у власність територіальної громади з гарантією продовження пільгового періоду користування спорудами стадіону "Україна", тренувальними полями та надання в оренду земельних ділянок, необхідних для їх належного функціонування.
- 19:47 13 лютого Tesla відкликає 15 тисяч бракованих кросоверів
- 19:25 13 лютого Різкого зростання захворювань на коронавірус за межами Китаю немає - ВООЗ
- 19:07 13 лютого У МВФ застопорилися за допомогою в $5 млрд для України
- 18:41 13 лютого У Білорусі вирішили прибрати з герба все, що нагадує Росію
- 18:39 13 лютого Голова Чернігівської ОДА "реформував" сходи у будівлі адміністрації
- 18:33 13 лютого У Львові на хабарі погорів посадовець Держпродспоживслужби
- 16:18 02 квітня Іноземці готові інвестувати в українські агротехнології
- 13:10 11 лютого На Луганщині голову ОТГ втретє спіймали на хабарництві
- 11:23 29 травня Косово: чому армію Сербії привели в боєготовність і зводять барикади
- 12:02 27 серпня Прикриваючись Зеленським: Ліс на Київщині огородили капітальним парканом
- 13:33 11 лютого Президент підписав закон, що продовжує реформу податкової та митниці
- 10:46 07 травня Синоптики попереджають про похолодання