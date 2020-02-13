Ми за футбол: ФК "Карпати" передали громаді Львова

У Львові ініціювали створення народної команди ФК "Карпати", яка залишилася без фінансування.

Фото з сайту ФК "Карпати"

У Львові ініціювали створення народної команди ФК "Карпати", яка залишилася без фінансування.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.

"Футбольний клуб "Карпати" — це структура, яка завжди була гордістю громади. Я розумію сьогоднішню непросту ситуацію, засновники чомусь не фінансують зараз цей клуб. Можливо дійсно пора взятися до ідеї створення народної команди. Імовірно сьогодні ми почнемо новий етап розвитку нашого славного футбольного клубу", - зауважив під час засідання сесії міськради міський голова Андрій Садовий.

Футбольний клуб користується земельною ділянкою, вони отримали в оренду за 1 грн від міста стадіон, так буде й надалі.

"Львів любив "Карпати", любить і буде любити. Ми даємо чіткий імпульс від громади міста — ми за "Карпати", за футбол. Це довга дорога, яка передбачає складні рішення, але ми до них готові", - каже мер.

За відповідне рішення проголосувало 56 депутатів.

Відтак, Львівська міська рада ухвалила підтримати ініціативу громадськості щодо створення "Народної команди "Карпати", безоплатну передачу корпоративних прав ТзОВ "Клуб професійного футболу "Карпати" у власність територіальної громади з гарантією продовження пільгового періоду користування спорудами стадіону "Україна", тренувальними полями та надання в оренду земельних ділянок, необхідних для їх належного функціонування.