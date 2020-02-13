Сквер чи забудова: у Львові обіцяють унеможливити знищення пам'ятки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.
Днями за зверненням Національної академії наук (НАНУ) суд відновив містобудівні умови та обмеження на забудову пам'ятки та історичного скверу на вул. Горбачевського, раніше скасовані виконавчим комітетом Львівської міськради.
"Ми прийняли рішення, що на вул. Горбачевського буде сквер. Прикро, що судова система не розібралась у нюансах справи. Завтра в нас виконком, є підготовлений проєкт рішення, і ми це питання розглянемо. Якщо є потреба розглянути його й на сесії, то будемо готувати. Там має бути сквер. На жаль, Академія наук займається справами, які не личать такій поважній установі", — заявив мер Львова Андрій Садовий.
Як і минулого року, позиція Львівської міської ради незмінна.
"Вважаємо, що там не може бути жодного будівництва. Має бути сквер, знову висаджені дерева та навчальний корпус. Тому на виконком готуємо рішення, які унеможливлять знищення скверу та забудову пам'ятки"на, — йдеться в дописі заступника міського голови з розвитку Андрія Москаленка на його сторінці у Facebook.
Потенційна забудова обурила місцевих мешканців. Вони, як і мерія, протестували і хотіли бачити на цьому місці сквер і дитячий садок.
Як повідомляє ZAXID.NET, Карпатське відділення інституту геофізики НАНУ отримало земельну ділянку у користування ще у 2009 році. Інститут хоче переїхати у віллу, яка розташована на цій ділянці. Відтак домовився із забудовником: товариство "Едбуд-Львів" отримує землю, реконструює існуючий будинок і віддає науковцям майже 200 квадратних метрів у майбутній споруді.
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