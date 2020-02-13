Гончарук відвідав свердловину Укргазвидобування в Полтавській обл.

Уряд працює над збільшенням власного видобутку газу, щоб українці платили менше за опалення. У четвер, 13 лютого, Олексій Гончарук перебуває з візитом на одній із полтавських свердловин

Фото: Опішнянське нафтогазоконденсатне родовище, Полтавська обл.

Уряд працює над збільшенням власного видобутку газу, щоб українці платили менше за опалення. У четвер, 13 лютого, Олексій Гончарук перебуває з візитом на одній із полтавських свердловин