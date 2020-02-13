Гончарук відвідав свердловину Укргазвидобування в Полтавській обл.
Як повідомляє RegioNews, про це написав прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.
"Полтавська область — один із головних нафтогазовидобувних регіонів України. Понад 40% українського газу та кожна п’ята тонна нафти та конденсату надходить з Полтавщини. Але цього мало. На центральному рівні ми вже спростили дозвільні процедури, упровадили електронні аукціони та розробили комплекс важливих законодавчих змін для пожвавлення українського газовидобутку", - поясни він.
За словами Гончарука, до підписання готують 9 угод щодо розподілу вуглеводневих надр, а також запущено "Інвестиційний атлас надрокористувача".
У лютому вже стартують 12 аукціонів по ділянках через електронні торги. Важливо! Ми продаємо не самі родовища, а лише дозволи на користування надрами", - пояснив Гончарук.
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