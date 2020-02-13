Зеленський змінив склад Ради національної безпеки та оборони

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки та оборони, ввівши туди нового главу Офісу президента Андрія Єрмака. Про це йдеться в указі глави держави.

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки та оборони, ввівши туди нового главу Офісу президента Андрія Єрмака. Про це йдеться в указі глави держави.