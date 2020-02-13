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13 лютого 2020, 10:30

Зеленський змінив склад Ради національної безпеки та оборони

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13 лютого 2020, 10:30
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Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки та оборони, ввівши туди нового главу Офісу президента Андрія Єрмака. Про це йдеться в указі глави держави.
Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки та оборони, ввівши туди нового главу Офісу президента Андрія Єрмака. Про це йдеться в указі глави держави.

Як інформує RegioNews, президент вивів зі складу РНБО колишнього главу ОПУ.

"1) увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Єрмака Андрія Борисовича - керівника Офісу президента України; 2) вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України А.Богдана", - йдеится в указі.

Нагадаємо, Зеленський змінив главу Офісу президента. Декілька днів тому він звільнив Андрія Богдана і поставив на його місце свого радника Андрія Єрмака.


Володимир Зеленський ОПУ Єрмак РНБО Богдан
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