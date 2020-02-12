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12 лютого 2020, 14:42

На хабарі попався один з керівників Азовської митниці

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12 лютого 2020, 14:42
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Співробітники Служби безпеки України, залучені до операції Об’єднаних сил, викрили на хабарі заступника начальника відділу оперативного реагування Азовської митниці Держмитслужби на Донеччині
Фото: Пресслужба СБ України в Донецькій та Луганській областях
Співробітники Служби безпеки України, залучені до операції Об’єднаних сил, викрили на хабарі заступника начальника відділу оперативного реагування Азовської митниці Держмитслужби на Донеччині

Про це RegioNews повідомили в пресслужбі СБ України в Донецькій та Луганській областях.

Посадовець вимагав від митного брокера неправомірну вигоду, а за це обіцяв не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення товару в режимах "імпорт" та "експорт".

Правоохоронці затримали чоловіка в службовому кабінеті, коли він отримував гроші від митного брокера. Скільки саме грошей отримав не відомо.

Вирішується питання про повідомлення митнику про підозру.


взятка
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