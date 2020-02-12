На хабарі попався один з керівників Азовської митниці
Співробітники Служби безпеки України, залучені до операції Об’єднаних сил, викрили на хабарі заступника начальника відділу оперативного реагування Азовської митниці Держмитслужби на Донеччині
Співробітники Служби безпеки України, залучені до операції Об’єднаних сил, викрили на хабарі заступника начальника відділу оперативного реагування Азовської митниці Держмитслужби на Донеччині
Про це RegioNews повідомили в пресслужбі СБ України в Донецькій та Луганській областях.
Посадовець вимагав від митного брокера неправомірну вигоду, а за це обіцяв не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення товару в режимах "імпорт" та "експорт".
Правоохоронці затримали чоловіка в службовому кабінеті, коли він отримував гроші від митного брокера. Скільки саме грошей отримав не відомо.
Вирішується питання про повідомлення митнику про підозру.
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Украинский журналист, медиаменеджер, заместитель директора крымскотатарского телеканала ATR
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