Тернопіль увійшов у трійку найпрозоріших міст України

Покров, Дрогобич та Тернопіль очолили список найпрозоріших українських міст. Рейтинг складався на основі даних 100 найбільших населених пунктів.

Покров, Дрогобич та Тернопіль очолили список найпрозоріших українських міст. Рейтинг складався на основі даних 100 найбільших населених пунктів.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Transparency International.

Із показником у 79,1 бали лідирують Покров Донецької області та Дрогобич на Львівщині. Тернопіль став третім і єдиним обласним центром у трійці лідерів. Далі у списку Маріуполь, Вінниця, Львів, Бахмут, Кам'янське, Дніпро та Біла Церква.

Рейтинг прозорості 100 найбільших міст України показує, наскільки міська влада розкриває інформацію про свою діяльність громадянам та надає їм інструменти для впливу та участі. За основу брали кілька показників, серед яких кадрові питання, доступ та участь, житлова політика та соціальні послуги.

Найпрозорішою сферою у 2019 стали Кадрові питання. 22 міста змогли отримати максимальну кількість балів у цій сфері, бо оприлюднили оголошення конкурсів, протоколи, біографії. У такий спосіб вони забезпечили можливість моніторингу прозорості конкурсу.

Другою стала сфера Доступ та участь, у 2019 році 75 міст оприлюднили на сайті інформацію про бюджет участі, громадський, партисипативний бюджет тощо та правила участі. У такий спосіб вони значно розширили можливості залучення громадян і використання коштів.

Найменш прозорими сферами виявилися Житлова політика і Соціальні послуги. Закритість сфери житлової політики суттєво обмежує права громадян у доступі на інформацію. Цьогоріч 18 міст не набрали жодного балу, це означає, що тут важко дізнатися як розподіляється житло, хто перебуває на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та які приміщення перебувають у власності громади.