В Донецькій області прикордонники знайшли схованку з пострілами до гранатометів

Військовослужбовці Донецького прикордонного загону, що діють у складі Об’єднаних сил, 11 лютого в одній з покинутих напівзруйнованих від обстрілів будівель поблизу лінії зіткнення виявили схованку з боєприпасами

Фото: Державна прикордонна служба України

Військовослужбовці Донецького прикордонного загону, що діють у складі Об’єднаних сил, 11 лютого в одній з покинутих напівзруйнованих від обстрілів будівель поблизу лінії зіткнення виявили схованку з боєприпасами