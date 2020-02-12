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12 лютого 2020, 13:01

В Донецькій області прикордонники знайшли схованку з пострілами до гранатометів

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12 лютого 2020, 13:01
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Військовослужбовці Донецького прикордонного загону, що діють у складі Об’єднаних сил, 11 лютого в одній з покинутих напівзруйнованих від обстрілів будівель поблизу лінії зіткнення виявили схованку з боєприпасами
Фото: Державна прикордонна служба України
Військовослужбовці Донецького прикордонного загону, що діють у складі Об’єднаних сил, 11 лютого в одній з покинутих напівзруйнованих від обстрілів будівель поблизу лінії зіткнення виявили схованку з боєприпасами

Про це RegioNews повідомили в Держприкордонслужбі України.

Правоохоронці дістали зі сховку 36 пострілів ПГ-9, 16 пострілів ПГ-7Л та 2 хвостовика.

За словами прикордонників, знайдені боєприпаси могли призначатися для здійснення терористичних актів диверсійно-розвідувальними групами російсько-окупаційних військ.

Боєприпаси вилучені рятівниками для подальшої утилізації.


боєприпаси
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