Що відомо про новопризначеного голову Івано-Франківської ОДА

Учора, 10 лютого, Президент України Володимир Зеленський призначив Віталія Васильовича Федоріва тимчасово виконуючим обов’язки голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Віталій Федорів, фото із сайту Івано-Франківської ОДА

Учора, 10 лютого, Президент України Володимир Зеленський призначив Віталія Васильовича Федоріва тимчасово виконуючим обов’язки голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Як повідомляє RegioNews, відповідний указ опублікований на сайті президента.

До призначення Віталій Федорів обіймав посаду заступника голови Івано-Франківської ОДА. Він замінив на посаді Дениса Шмигаля, 4 лютого цього року призначеного віцепрем’єром - міністром розвитку громад та територій України.

Віталій Федорів народився 23 січня 1977 року у селі Братківці Тисменицького району Івано-Франківської області. Навчався в Івано-Франківському комерційному технікумі, а після його закінчення в Івано-Франківському державному технічному університеті нафти і газу за спеціальністю економіка підприємства, інженер-економіст. У 2004 році закінчив магістратуру цього ж ВНЗ у сфері державної служби.

Із листопада 2001 до жовтня 2005-го працював спершу заступником, а пізніше начальником відділу планування та аналізу бюджету головного фінансового управління Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Після цього - начальником управління фінансів невиробничої сфери головного фінансового управління ОДА.

Із квітня 2007 до березня 2012 року був заступником начальника Контрольно-ревізійного управління в Івано-Франківській області. Після звільнення до листопада 2016 року — заступником начальника Державної фінансової інспекції в Івано-Франківській області.

Із листопада 2016 перебував на посаді заступника директора департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА. З 20 листопада 2018 року — заступник голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Одружений, має доньку. Як вказано у декларації, за 2018 рік посадовець заробив 347 тисяч гривень. Разом із дружиною пан Федорів володіє двома земельними ділянками загальною площею понад 5000 кв. метрів та двома будинками у селі Братківці. Із 2015 року у власності родини є автомобіль Daewoo Lanos 2008 року випуску.