Голова Полтавської області: протистоянь у Нових Санжарах більше не чекаємо

Про мітинги, поліцейські патрулі та перешкоджання можливим провокаціям

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Про мітинги, поліцейські патрулі та перешкоджання можливим провокаціям

Очільник Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов відповів на запитання журналіста RegioNews щодо обстановки у Нових Санжарах.

Яка зараз ситуація у Нових Санжарах?

Ситуація наразі стабільна, мітингів ніяких немає, можливо деякі люди продовжують висловлювати своє незадоволення щодо подій, які сталися вчора, але це лише поодинокі випадки. Занепокоєнь щодо можливої нової хвилі протистоянь нема.

Що відбувається в санаторії, як почуваються люди?

Наш департамент постійно підтримує зв’язок з тими, хто там перебуває: безпосередньо з закладом, з його керівником, з райдержадміністрацією, уважно спостерігаємо за поточним станом справ.

Яким чином організовано подальший захист евакуйованих у санаторії?

Виставлено патрулі, після вчорашніх подій деякі вулиці досі патрулює нацполіція та національна гвардія, щоб унеможливити майбутні провокації. Периметр контролюється, проглядається, і немає жодних підстав казати, про те що є хоч якісь спроби проникнення до охороняємого закладу.

Які завдання стоять перед оперативним штабом?

Контролювати ситуацію і надалі, щоб вона була стабільною і всі 14 днів обсервації пройшли якомога комфортніше для людей які там перебувають. З нашої сторони ми будемо робити все необхідне, для того, щоб забезпечити наших громадян та іноземців всім необхідним.