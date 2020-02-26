Для Зеленського Тігіпко може бути вимушеним компромісом

Способом порятувати управління країною, зупинивши падіння довіри до нього та влади загалом

Сергій Тігіпко може стати прем'єром

Способом порятувати управління країною, зупинивши падіння довіри до нього та влади загалом

Фото: Facebook/ Сергій Тігіпко

Особливо в умовах якого-небудь коронавірусу чи іншого чорного лебедя, коли треба керівник із досвідом і грубими волохатими руками.

Але Тігіпко - старе обличчя. До того ж рано чи пізно спробує піти в "автономку" і позмагатися за трон президента. Прем'єрство якнайкращий трамплін.

Зеленському (олігархату) треба буде серйозно якорити Тігіпка. Наприклад, через парламент. Або ж не дати йому опанувати МВС, залишивши на посаді Авакова. Тоді в уряді будуть два мужики з грубими волохатими руками.

Походи Тігіпка у владу переважно невдалі. У бізнесі він, як сам зізнається, почувається комфортніше, він там успішний. Нині йому є над чим подумати.