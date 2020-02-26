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Сергій Шевчук
Журналіст

Для Зеленського Тігіпко може бути вимушеним компромісом

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Фото: Facebook/ Сергій Тігіпко

Особливо в умовах якого-небудь коронавірусу чи іншого чорного лебедя, коли треба керівник із досвідом і грубими волохатими руками.

Але Тігіпко - старе обличчя. До того ж рано чи пізно спробує піти в "автономку" і позмагатися за трон президента. Прем'єрство якнайкращий трамплін.

Зеленському (олігархату) треба буде серйозно якорити Тігіпка. Наприклад, через парламент. Або ж не дати йому опанувати МВС, залишивши на посаді Авакова. Тоді в уряді будуть два мужики з грубими волохатими руками.

Походи Тігіпка у владу переважно невдалі. У бізнесі він, як сам зізнається, почувається комфортніше, він там успішний. Нині йому є над чим подумати.

Автор(и) статті: Сергій Шевчук

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