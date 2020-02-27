Будь львів'янином, казали вони

Будь патріотом. Пам'ятай, що ти П'ємонт. Читай Шевченка, Донцова і Костю Грека

Будь патріотом. Пам'ятай, що ти П'ємонт. Читай Шевченка, Донцова і Костю Грека

Носи вишиванку щодня, вишиванка - генетичний код українців. Вдягайся пристойно, ти ж обличчя нації. Пуцуй мешти, прасуй краватку. Виглядай, як усі. Думай, що скажуть люди.

Не думай, що скажуть люди. Ти - частинка глобального світу. Будь айтішником. Не можеш - то будь як айтішник. Читай біографію Джобса. Читай Буковського. Читай Кастанеду. Вдягайся зручно. Носи худі. Носи кеди. Май у носі чужу думку. Купи айфон, айпод, айпад і білі навушники. Виймай тільки один навушник, коли розмовляєш.

Не пропускай хресну ходу. Пий тільки свячену воду. По неділях ходи до церкви. Поважай святих отців. Читай Юстина Бойка. Хейть тих, хто не ходить в неділю до церкви. Хейть тих, хто ходить до церкви без краватки. Хейть тих, у кого в церкві не напуцовані мешти.

Будь сучасним. Будь раціональним. Зневажай релігійних. Хейть Юстина Бойка. Хейть тих, хто ходить в неділю до церкви. Хейть хресну ходу. Хейть фестивалі. Хейть напівмарафони. Нєфіг перекривати пів міста.

Бігай напівмарафони. Качайся. Підтягуйся. Запишися у Пласт. Не бухай. Ти цвіт нації, ти маєш дбати про своє здоров'я. Поважай традиції. Пий пиво, горілку, наливки, все це придумали львів'яни. Пий каву до сніданку, під час сніданку, після сніданку, замість сніданку. Їж шоколад: на десерт, на перекус, на вечерю. Додавай шоколад у борщ.

Не пий пиво й наливки, не їж шоколад, не доторкайся до борщу. Це все - розвод для туристів. Ти - Європа, ти маєш бути у тренді. Пий матчу, пий смузі, пий коктейлі. Їж хумус. Спробуй вегетаріанство. Спробуй веганство. Спробуй сироїдство. Поїдь в Індію на йога-табір. Плюнь на все і відкрий стейк-хауз. Львів'янин має мати свій ресторан.

Не будь худим, люди подумають, що твоя жінка погано готує. Друзі питатимуть, що з тобою не так. Бабуся випише тебе з заповіту. Не будь товстим. Товстим бути не модно. Товстий не влізе у львівську маршрутку.

Не користуйся маршрутками. Не користуйся автомобілями. Вимагай велодоріжки. Купи самокат. Не замахуй всіх урбанізмом. Їдь в авто, як нормальні люди. Вимагай, щоб всюди був паркінг. Паркуйся на тротуарах.

Ненавидь туристів. Скаржся на столики ресторанів. Ний, що львів'янину нема в вихідні де посидіти. Волай, що центр став російськомовним. Не люби поляків. Недолюблюй американців. Будь толерантним. Нема різниці, якою мовою говорить людина, вона привезла в місто гроші. Пам'ятай, що заповідав Франц-Йосиф. Стеж за словами.

Пишайся.

Соромся.

Передавай за проїзд і проходь по салону.