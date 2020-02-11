Ситуація з ATR. Матчастина

Це — резолюція Європейського парламенту від 04.02.2016 р. В ній Телеканал ATR названий конкретно, в знак його особливого значення для кримських татар та України

Це — резолюція Європейського парламенту від 04.02.2016 р. В ній Телеканал ATR названий конкретно, в знак його особливого значення для кримських татар та України