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Айдер Муждабаєв
Украинский журналист крымскотатарского происхождения, медиаменеджер, заместитель директора крымскотатарского телеканала ATR

Ситуація з ATR. Матчастина

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Це — резолюція Європейського парламенту від 04.02.2016 р. В ній Телеканал ATR названий конкретно, в знак його особливого значення для кримських татар та України
Це — резолюція Європейського парламенту від 04.02.2016 р. В ній Телеканал ATR названий конкретно, в знак його особливого значення для кримських татар та України

І тут нічого не написано про те, що ми під час окупації і війни повинні проводити тендери на репортажі з нашої окупованій батьківщини. Зате тут написано про необхідність матеріальної підтримки єдиного телеканалу корінного народу України. Яку ми, правда, від ЄС отримали в розмірі 0 євро. А про те, як знущаються над кримськими татарами українські «чиновники мирного часу», ви вже знаєте.

«9. [Європейський парламент] висловлює жаль з приводу перешкод для повернення татарських лідерів в Крим та їх переслідування, а також неприпустимого тиску на інших членів Меджлісу; що посилюється, шкодує також про неправомірне закриття засобу масової інформації ATR, яке має значне охоплення серед кримськотатарської спільноти; закликає Європейську комісію надати необхідну фінансову допомогу, необхідну для забезпечення функціонування цього та інших ЗМІ у вигнанні в Україні; розглядає закриття кримськотатарських шкіл і класів та обмеження на використання мови як серйозне обмеження основних прав членів співтовариства, а також той факт, що українська мова була видалена з публічної сфери»

 European Parliament resolution of 4 February 2016 on the human rights situation in Crimea, in particular of the Crimean Tatars  

Автор(и) статті: Айдер Муждабаєв

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