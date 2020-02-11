Ситуація з ATR. Матчастина
І тут нічого не написано про те, що ми під час окупації і війни повинні проводити тендери на репортажі з нашої окупованій батьківщини. Зате тут написано про необхідність матеріальної підтримки єдиного телеканалу корінного народу України. Яку ми, правда, від ЄС отримали в розмірі 0 євро. А про те, як знущаються над кримськими татарами українські «чиновники мирного часу», ви вже знаєте.
«9. [Європейський парламент] висловлює жаль з приводу перешкод для повернення татарських лідерів в Крим та їх переслідування, а також неприпустимого тиску на інших членів Меджлісу; що посилюється, шкодує також про неправомірне закриття засобу масової інформації ATR, яке має значне охоплення серед кримськотатарської спільноти; закликає Європейську комісію надати необхідну фінансову допомогу, необхідну для забезпечення функціонування цього та інших ЗМІ у вигнанні в Україні; розглядає закриття кримськотатарських шкіл і класів та обмеження на використання мови як серйозне обмеження основних прав членів співтовариства, а також той факт, що українська мова була видалена з публічної сфери»
European Parliament resolution of 4 February 2016 on the human rights situation in Crimea, in particular of the Crimean Tatars
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