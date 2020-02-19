Мерський фальстарт: Хто готується розділити Запоріжжя з Ахметовим

Політичні сили, які візьмуть участь в місцевих виборах-2020 у Запоріжжі, вже тією чи іншою мірою визначені

Політичні сили, які візьмуть участь в місцевих виборах-2020 у Запоріжжі, вже тією чи іншою мірою визначені

Три-чотири з них станом на зараз можуть ставити своєю задачею максимум отримання посади мера та більшості у місцевій раді. Решта має задовольнитися депутатськими мандатами.

Офіційно про боротьбу за мерське крісло та створення більшості у Запорізькій міськраді заявив чинний мер Володимир Буряк. Зробив це на останній сесії міськради, закликавши депутатів єднатися навколо нього та пообіцявши "об’єднаним" провести їх у міськраду.

Заяву Буряка можна було б вважати певним фальстартам, якщо не зважувати на фон, на якому її було зроблено. А він був доволі вигідним для подібного оголошення: мерія постала на захист запорізького аеропорту, де за бюджетні та кредитні кошти був побудований новий термінал, від передачі в концесію. І за закритими опитуваннями, які начебто проводилися на цьому тлі, і за наявною у публічному просторі реакцією, суспільна думка була на боці мера.

Утім, заява Буряка була продиктована не цим, а, насамперед, пошуком адміністративного і фінансового ресурсу для участі в виборах. Після уходу "куратора мерії" от Запоріжсталі Ростислава Шурми з посади гендиректора комбінату, Буряк набув більшої суб’єктності як політична фігура, але, вочевидь, втратив у ресурсах. Тож його заяву про об’єднання "на користь міста, попри політичні розбіжності" варто розуміти, як готовність запропонувати місця в команді в обмін на ресурси. Це геть не виключає й відповідної підтримки з боку Запоріжсталі, яка залишиться у запорізькій політиці, але посяде, як було раніше, місце "одного з", а не головного гравця.

Напередодні заяви Буряка про об’єднання така собі політична партія "Єднання", що існувала з 2015 року, змінила назву на "Партія Володимира Буряка "Єднання". У мерії зв'язок партії з чинним мером не підтверджують і не спростовують. Однак в її керівництві з’явилися афілійовані з Буряком запорізькі медійники.

Представники двох політичних сил, які нині мають мандати у Запорізькій міськраді, з різним ступенем категоричності заявили про небажання єднатися з Буряком.

Насамперед, їдеться про місцеву "Солідарність". Але вона, з огляду на сьогоднішній стан запорізької організації (керівник обласного осередку -- екс-нардеп Артюшенко перебуває переважно у столиці і працює на власний імідж, з фінансуванням справи кепські, партійці дезорієнтовані) не стане скільки-небудь значущим гравцем на місцевих виборах.

Проти об’єднання виступили й у "Батьківщині", яка, скоріше за все, запропонує свого мера. На старті кампанії запорізька організація пожвавила діяльність, зокрема, й внутрішньопартійну. Найближчим часом мають відбутися конференції з виборів очільників міського (нині його очолює депутатка міськради Ірина Костенко) та обласного (керує депутат облради Олександр Старух) осередків. Пожвавилися й плітки, зокрема, щодо невдоволення керівництва партії її обласною роботою, але це, скоріше за все, відлуння внутрішньопартійної боротьби на місцевому рівні.

Поки можна казати про мерські амбіції депутата Запорізької міськради Віталія Рябцева, якому власне й пророчать місце лідера міського осередку "Батьківщини".

Туманні за вісім місяців до виборів перспективи "Опозиційного блоку", який має в цьому скликанні Запорізької міськради найбільшу кількість мандатів. Днями в обласному осередку організації відбулася зміна лідера, яка оформила остаточне, тепер політичне, "розлучення" Ростислава Шурми з "Метінвестом". Шурма пішов з посади керівника обласної організації, його замінила депутат облради Людмила Любим -- поки з приставкою "тимчасова виконуюча обов’язки".

Скоріше за все, частина депутатів Запорізької міськради, орієнтовані на чинного мера, увіллються напередодні виборів в запропоноване їм об’єднання. Щодо решти депутатів, а також чиновників мерії, місцеві аналітики пророкували, що вони візьмуть участь у виборах під проводом Ростислава Шурми. Сам Шурма такі чутки поки категорично спростовує, як і взагалі бажання брати участь у місцевих виборах. Власної політичної сили в екс-директора Запоріжсталі наразі немає. Колись створена в нетрях Метінвесту та очолювана Шурмою партія "Індустріальна Україна" змінила й назву, й керівника і, за наявною інформацією, жодного стосунку до Шурми нині не має.

При цьому у Шурми є в Запоріжжі інтереси, які потребують захисту, низка орієнтованих на нього персон, певна впізнаваність тощо. Зважуючи на це саме Шурму можуть використати в якості такого собі тарану проти Буряка. Але поки це суто теоретичне припущення, адже реального конфлікту між ним й Буряком немає, а чинному меру простіше врахувати інтереси Шурми, ніж йти на конфронтацію.

У провладної "Слуги народу" реальних кандидатів в мери немає. Фігурують дві персони: комік із запорізьким корінням, відеоблогер Руслан Ханумак та нардеп Євген Шевченко, обраний в запорізькому окрузі №76. І тому, і іншому, зважуючи на тенденції, восени не вистачить для перемоги одного лише партійного бренду. Тож "слуги" можуть зробити ставку на кандидата з більш вагомим місцевим бекграундом.

Свого мера і свою фракцію, безперечно, спробує отримати в Запоріжжі "Опозиційна платформа -- За життя", представлена, насамперед, місцевими політиками-братами Кальцевими. Мерські амбіції раніше були у молодшого – Володимира Кальцева, успіхом жодного разу не увінчалися, однак тепер він має мандат у Верховній Раді. Старший із братів Сергій Кальцев – депутат Запорізької облради про такі амбіції не заявляв, однак, можна припустити, що на посаду міського голови Запоріжжя "За життя" висуватиме саме його.

Ще один політичний гравець Запоріжжя Богуслаєв, скоріше за все, розкладатиме яйця в різні кошики: щонайменше не відмовиться від підтримки Буряка і від своєї партії "Нова політика", яка представлена й в міській, й в обласній раді.

Про готовність взяти участь у виборах заявляють й у місцевому осередку "Партії Шарія". На посаду мера у ній навряд чи замахнуться всерйоз, зате мають великий шанс для домовленостей з "Опозиційною платформою", з якою гратимуть на одному, проросійському, електоральному полі.

Таким чином за вісім місяців до виборів, позмагатися за посаду міського голови Запоріжжя реально готові чинний мер, "Батьківщина", "Слуги народу" та "Опозиційна платформа". У кожного з цих гравців є шанси завести в міськраду певну кількість багнетів. Вірогідно, в новій міськраді запоріжці не побачать "Солідарності" ("Європейської Солідарності") та "Нашого краю", перспективи "Опозиційного блоку" туманні.