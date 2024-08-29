Суд конфисковал квартиру у руководителя одного из ТЦК в Винницкой области

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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) взыскал в доход государства квартиру руководителя одного из объединенных городских ТЦК в Винницкой области

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает RegioNews.

Правоохранители установили, что близкий родственник упомянутого руководителя ТЦК по его поручению приобрел квартиру в пригороде стоимостью более 1,9 млн. грн.

Суд принял это решение по иску САП о признании необоснованным актива у руководителя ТЦК на сумму свыше 1,9 млн грн и взыскания его в доход государства. Коллегия судей согласилась с позицией прокурора и удовлетворила иск в полном объеме.

Согласно данным "Украинской правды", речь идет о Романе Потерлевиче.

Решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней.

Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении главе военно-врачебной комиссии при ТЦК в Хусте, медицинской сестре Хустской районной больницы, местному жителю и уроженцу Хмельницкого в организации переправки мужчин за границу.