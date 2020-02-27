09:45  27 февраля
Офис генпрокурора открыл доступ к декларациям прокуроров и их родственников
09:04  27 февраля
Все эвакуированные в Новые Санжары здоровы - Данилов
08:12  27 февраля
На Донбассе боевики обстреляли позиции ОС под Марьинкой и Авдеевкой
UA | RU
UA | RU
27 февраля 2020, 11:13 3

В Черниговском горсовете новый депутат

Читайте також
українською мовою
27 февраля 2020, 11:13 3
Читайте також українською мовою
Новым депутатом Черниговского городского совета от городской организации политической партии "Объединение "Самопомощь" стал Козырев Виталий Анатольевич
Фото с сайта Черниговского городского а
Новым депутатом Черниговского городского совета от городской организации политической партии "Объединение "Самопомощь" стал Козырев Виталий Анатольевич

Как сообщает RegioNews со ссылкой на Черниговский городской совет, он как следующий в избирательном списке этой политической силы, становится депутатом вместо Андрея Заики, который недавно сложил свои полномочия.

О регистрации Виталия Козырева депутатом Черниговского городского совета сегодня, 27 февраля, в начале заседания 52 сессии городского совета 7 созыва объявила председатель городской избирательной комиссии Наталья Слисаренко.

Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко торжественно вручил новому депутату удостоверение и нагрудный знак, поздравил его с присоединением к депутатскому корпусу.

Виталий Козырев родился 7 апреля 1974 года в с. Вересоч Куликовского района Черниговской области.

С отличием Окончил Черниговскую среднюю школу №6. Получил высшее образование в Черниговском технологическом институте.

1997 г. – заместитель директора МЧП "Роса". 1998-2003 гг. – заместитель директора ЧП "Промтехсбыт". С 2003 г. – директор ООО "СИВЕР-АВТО".


чернігів депутат
В организации схемы продаж элитных авто с ЕС подозревают депутата
27 февраля 2020, 10:05
В Черниговской области меряют температуру приезжим из Белоруси
26 февраля 2020, 10:34
Гончарук отстранит руководителя Черниговского управления лесного хозяйства
24 февраля 2020, 18:43
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51
Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
20 февраля 2020, 13:39
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
23 февраля 2020, 12:40
Друг погибшего в доме Кожары экс-руководителя "Интера" говорит об убийстве
22 февраля 2020, 19:22
Последние Популярные
Всеволод Полищук
Денис Казанский
Андрей Романенко
Все блоги »
Мэрский фальстарт. Станет ли Супрун градоначальником Львова
26 февраля 2020, 13:35
Корпорация Зе. Коломойский укрепляется на Житомирщине
25 февраля 2020, 12:00
Все публикации »
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
Все видео »
Козицкий Максим Зиновьевич
Председатель Львовской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »