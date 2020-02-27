В Черниговском горсовете новый депутат

Новым депутатом Черниговского городского совета от городской организации политической партии "Объединение "Самопомощь" стал Козырев Виталий Анатольевич

Фото с сайта Черниговского городского а

Новым депутатом Черниговского городского совета от городской организации политической партии "Объединение "Самопомощь" стал Козырев Виталий Анатольевич

Как сообщает RegioNews со ссылкой на Черниговский городской совет, он как следующий в избирательном списке этой политической силы, становится депутатом вместо Андрея Заики, который недавно сложил свои полномочия.

О регистрации Виталия Козырева депутатом Черниговского городского совета сегодня, 27 февраля, в начале заседания 52 сессии городского совета 7 созыва объявила председатель городской избирательной комиссии Наталья Слисаренко.

Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко торжественно вручил новому депутату удостоверение и нагрудный знак, поздравил его с присоединением к депутатскому корпусу.

Виталий Козырев родился 7 апреля 1974 года в с. Вересоч Куликовского района Черниговской области.

С отличием Окончил Черниговскую среднюю школу №6. Получил высшее образование в Черниговском технологическом институте.

1997 г. – заместитель директора МЧП "Роса". 1998-2003 гг. – заместитель директора ЧП "Промтехсбыт". С 2003 г. – директор ООО "СИВЕР-АВТО".