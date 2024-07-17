05:05  18 июля
В Минобороны сообщили, сколько украинцев обновили свои данные до 16 июля
01:27  18 июля
Во Львове делец за 12 тыс. евро организовал фиктивному "музыканту" выезд за границу
00:45  18 июля
В Ровенской области зафиксировали вспышку острого гепатита А
UA | RU
UA | RU
Сергей Сидоренко Журналист, шефредактор "Европейской правды" info@regionews.ua
17 июля 2024, 14:32

Отмена перехода на летнее время – что это значит на практике

17 июля 2024, 14:32
Читайте також українською мовою
Верховная Рада отменила летнее время, и вот что это значит на практике
Верховная Рада отменила летнее время, и вот что это значит на практике
pixabay.com
Читайте також
українською мовою

Сначала об отсутствии логики.

Мы стали единственным в Европе (и наверняка в мире) государством, у которого несколько Западных соседей будут иметь больше время. Это нонсенс, но следующим летом, когда у нас будет полдень, то в Молдове и в Румынии уже будет первый час дня. Вопреки географии, логике и солнцу.

Это символично, но не столь важно, как остальные последствия.

Это решение означает, что ВР смачно плюнула во всех живущих в восточных областях. Ибо у них летом в три утра будет солнце. Да, во время комендантского. И после войны тоже. А кого это интересует в ВР? По крайней мере, не большинство депутатов.

Другое последствие – наглядное именно сейчас, в жаркое лето. Это же круто, в следующем году на работу нужно будет ехать тогда, когда солнце почти в зените – на 10 утра по нынешнему времени (на следующее лето это будет 9). Возможно, со служебного авто спикера это безразлично, но большинство людей почувствует смену и будут благодарны, ага.

Это решение также означает, что ВР ворует час времени летних, весенних и осенних вечеров у каждого из нас. Что на востоке, что на западе Украины. Потому что абсолютное большинство украинцев просыпается все же за часами, то есть позже солнца. Теперь после работы – "писать и спать", считают в ВР. А то, что сон будет хуже из-за солнца, а свободное время придется на сумерки – это проблемы людей, которые шерифа не обходят.

Но самый большой удар будет по жаворонкам, которые встают за солнцем. Их природа летом будет будить теперь на час раньше. И к концу рабочего дня производительность будет уже сонной.

Я уже не говорю о рассинхронизации с ЕС и других более мелких последствиях.

И все это - просто потому, что спикер Руслан Стефанчук почему-то загорелся идеей протолкнуть необдуманную идею о фиксации зимнего времени, и в конце концов достиг своего.

Очень хотелось бы верить, что президент ветирует это ДИКО вредное решение, последствия которого авторы даже не представляют, и очевидно не пытались обдумать несколько шагов вперед. Но честно, не очень верю в такую возможность.

Верховная Рада летнее время зимнее время перевод часов
Народные депутаты существенно повысили зарплаты своим помощникам
16 июля 2024, 23:36
На Безуглую подали заявление в СБУ — детали
16 июля 2024, 20:09
Верховная Рада отменила перевод времени в Украине, — нардеп
16 июля 2024, 15:10
Все новости »
 
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
Подписывайтесь на RegioNews
15 июля 2024
На ВВК медицинский осмотр не проводят – вся информация о болезнях должна быть в "HELSI". Юрист Екатерина Анищенко – о том, как происходит военно-врачебная комиссия
16 июля истекают 60 дней, отведенных по закону об усилении мобилизации на обновление военно-учетных данных всем военнообязанным украинцам. RegioNews поинтересовался у юриста Екатерины Анищенко, что бу...
12 июля 2024
Почему власть уволит премьер-министра Дениса Шмыгаля
В Офисе президента всерьез подумывают об увольнении премьер-министра. Кто его может заменить, насколько реальна трансформация Кабмина и каких назначений в правительстве еще ждать в ближайшее время
04 июля 2024
На зиму есть три сценария в энергетике, и самый плохой – свет будут давать по 2-3 часа. Эксперт Юрий Корольчук – о состоянии украинской энергосистемы
Украинцы продолжают готовиться к прогнозируемым масштабным отключениям света в ближайший отопительный сезон. RegioNews поинтересовался у эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, ск...
28 июня 2024
Что будет с украинскими мужчинами, которые не обновят данные до 16 июля
Все меньше времени остается у военнообязанных до истечения срока, отведенного для обновления военно-учетных данных. Всех, кто этого все же не успеет сделать, ждут немалые проблемы. RegioNews разбиралс...
В Украине горели две высоковольтные подстанции
18 июля 2024, 14:20
Фальшивые диагнозы за 14 тыс. долларов: в Хмельницкой области задержали организаторов схемы
18 июля 2024, 14:10
В Харьковской области Силы обороны уничтожили танк и БМП оккупантов
18 июля 2024, 13:36
Заблокировал КПП на три часа: на Закарпатье мужчина ранил ножом пограничника
18 июля 2024, 13:16
Повышение налогов на 140 млрд грн: за что украинцы будут платить больше
18 июля 2024, 12:58
В Донецкой области россияне обстреляли шахту: под землей оказались 24 горняка
18 июля 2024, 12:40
Верховная Рада поддержала увеличение акцизов на горючее
18 июля 2024, 12:22
Ракетная атака на Киев 8 июля: в больницах остаются 23 пострадавших
18 июля 2024, 12:09
Нардеп Задорожний, подозреваемый во взяточничестве, остается в составе фракции партии "Слуга народа"
18 июля 2024, 11:45
Прокурора Офиса генпрокурора, разоблаченного на взятке в 170 тысяч долларов, взяли под стражу
18 июля 2024, 11:38
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
На ВВК медицинский осмотр не проводят – вся информация о болезнях должна быть в "HELSI". Юрист Екатерина Анищенко – о том, как происходит военно-врачебная комиссия
Почему власть уволит премьер-министра Дениса Шмыгаля
Все публикации »
Сергей Фурса
Ольга Ярхо
Иван Примаченко
Все блоги »