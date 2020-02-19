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Сергей Чередниченко
полтавский блогер

Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине

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19 февраля 2020, 21:14 12
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Завтра всех украинцев, которые прибыли из Китая привезут в санаторий в Новые Санжары
Фото: UATravel.info
Завтра всех украинцев, которые прибыли из Китая привезут в санаторий в Новые Санжары

Об этом пишет полтавский блогер Сергей Чередниченко, передает RegioNews.

"САНАТОРИЙ. Инфекционных больниц в Украине не нашли", - возмущается Чередниченко.

Также, по его словам, руководство района уже получило соответствующие распоряжения.

Прилет самолета из Ухани в Украине ожидается в четверг, 20 февраля, в 8.00. При этом аэропорт посадки самолета, как и четыре места обсервации эвакуированных из Ухани украинском и иностранцев, пока не разглашают.

Всего в эвакуационном списке 48 граждан Украины и 29 иностранцев.

19 февраля, в Винниках на Львовщине люди перекрыли подъезд к госпиталю. Протест начался утром, когда из медучреждения эвакуировали пациентов, но оказалось, что это была учебная эвакуация.

Протестовали против размещения эвакуированных украинском и на Тернопольщине.

А Тернопольский облсовет даже обнародовал заявление к руководству страны о недопустимости размещения на территории области эвакуированных из Китая украинцев.

Автор(ы) статьи: Сергей Чередниченко

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