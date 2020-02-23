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23 февраля 2020, 19:09 20

В Италии из-за коронавируса переносят футбольные матчи

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23 февраля 2020, 19:09 20
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В Италии из-за коронавируса COVID-2019, которым уже заразилось свыше 130 людей, перенесли на неопределенный срок четыре матча чемпионата Италии
В Италии из-за коронавируса COVID-2019, которым уже заразилось свыше 130 людей, перенесли на неопределенный срок четыре матча чемпионата Италии

Об этом сообщают Факты ICTV со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, передает RegioNews.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между итальянским Интером и болгарским Лудогорецом тоже могут перенести. Он должен состояться 27 февраля. Но игра в Милане, скорее всего, пройдет без зрителей. Первая встреча завершилась победой итальянского клуба со счетом 2:0.

Милан является административным центром Ломбардии, где количество подтвержденных случаев заражения достигло 89.

Накануне в Италии объявлено чрезвычайное положение в связи с распространением вируса и перекрыто авиасообщение с Китаем.


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