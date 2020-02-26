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26 февраля 2020, 19:47 3

Украина запросила у МИД РФ больше данных о задержанных украинцах-"наркоторговцах"

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26 февраля 2020, 19:47 3
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Посольство Украины в Москве направило ноту в Министерство иностранных дел РФ, чтобы получить дополнительную информацию о задержании четырех украинцев на российской территории по подозрению в наркоторговле
Фото: facebook/UkraineMFA
Посольство Украины в Москве направило ноту в Министерство иностранных дел РФ, чтобы получить дополнительную информацию о задержании четырех украинцев на российской территории по подозрению в наркоторговле

Как передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

По его словам, российские правоохранительные органы официально подтвердили задержание четырех украинцев в связи с нарушением следственным управлением МВД РФ по Владимирской области уголовного дела по статье "осуществление покушения на сбыт наркотических средств" УК РФ.

"В настоящее время задержанные находятся в следственных изоляторах Владимирской области. Посольством в МИД РФ отправлено ноту о предоставлении дополнительной информации по делу", - сообщил Погорельцев.

Напомним, ранее струдники правоохранительных органов РФ заявили о ликвидации крупной нарколаборатории во Владимирской области и аресте четырех граждан Украины.


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