Украина запросила у МИД РФ больше данных о задержанных украинцах-"наркоторговцах"
Как передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
По его словам, российские правоохранительные органы официально подтвердили задержание четырех украинцев в связи с нарушением следственным управлением МВД РФ по Владимирской области уголовного дела по статье "осуществление покушения на сбыт наркотических средств" УК РФ.
"В настоящее время задержанные находятся в следственных изоляторах Владимирской области. Посольством в МИД РФ отправлено ноту о предоставлении дополнительной информации по делу", - сообщил Погорельцев.
Напомним, ранее струдники правоохранительных органов РФ заявили о ликвидации крупной нарколаборатории во Владимирской области и аресте четырех граждан Украины.
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