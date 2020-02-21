В Киев не пустили российских пропагандистов, которые ехали читать лекции украинцам

"Как манипулировать людьми в СМИ и соцсетях" - занятие такого содержания планировали выкладывать в Киеве российские специалисты в сфере журналистики, блоггерства, социальных коммуникаций, которых пограничники завернули в Жулянах

"Как манипулировать людьми в СМИ и соцсетях" - занятие такого содержания планировали выкладывать в Киеве российские специалисты в сфере журналистики, блоггерства, социальных коммуникаций, которых пограничники завернули в Жулянах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

В частности сотрудники Госпогранслужбы обнаружили 35-летнего гражданина России, которого вернули обратно рейсом из Минска с запретом въезда на три года.



"Мужчина прилетел рейсом из Минска и отметил, что следует с деловой целью по приглашению одной организации - проводить тренинги и занятия со слушателями. Однако в ходе пограничного контроля пограничники установили, что прибывший лектор, сотрудничает с политическими силами РФ и баллотировался от партии Жириновского в Московскую думу, а также является специалистом в вопросах информационной и кибервойны. Лекции на эту тему он читал в оккупированном Крыму в так называемом в молодежно-патриотическом лагере "Донузлав-2015". Организаторы - всероссийская организация "Ибо вое братство ", высоко оценили работу тренера и наградили его медалью" Участник шествия "Бессмертный полк" ", - говорится в сообщении.

Кроме того, рейсом из Минска прилетел 34-летний россиянин, который тоже ехал читать лекции о продвижении контента в соцсетях. В биографии этого "СММ-тренера" ​​также нашли факт незаконного посещения оккупированного Крыма.

"Кроме двух мужчин-пропагандистов в Жулянах завернули и 40-летнюю россиянку. Она тоже прилетела рейсом из Минска для проведения лекций и тренингов. Но границу пересечь не смогла, ведь ее цель поездки и имеющиеся подтверждения не убедили пограничников. Также было установлено, что женщина занимает должность в запрещенном в Украине интернет-ресурсе ", - говорится в сообщении.

Двух последних "тренеров" также отправили обратно в Минск с запретом въезда на три года.