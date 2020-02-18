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18 февраля 2020, 14:05 7

Во Львовской области отравились девять работников предприятия

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18 февраля 2020, 14:05 7
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Девять человек госпитализированы с предварительным подозрением на острый энтероколит. Правоохранители открыли уголовное производство, назначены экспертизы.
Фото иллюстративное
Девять человек госпитализированы с предварительным подозрением на острый энтероколит. Правоохранители открыли уголовное производство, назначены экспертизы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Полицию Львовской области.

17 февраля в Бродовское отделение полиции поступило сообщение о том, что в инфекционное отделение местной больницы с симптомами отравления госпитализированы девять человек в возрасте от 19 до 45 лет - работников одного из местных предприятий. Предварительно врачи диагностировали у них острый энтероколит.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.325 - нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, назначены экспертизы, проводится досудебное расследование.


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