Сутки на Донбассе: боевики 13 раз открывали огонь, украинский военный ранен

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения

Фото: штаб ООС

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения

Как сообщили RegioNews в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, 14 февраля вооруженные формирования РФ вели огонь по нашим позициям из запрещенного Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В частности, под обстрелами оказались населенные пункты: Красногоровка, Лебединское, Тарамчук, Водяное, Новолуганское, Крымское, Травневе, хутор Вильный, Зайцево. "С начала текущих суток российские оккупационные войска обстреляли защитников Новолуганского, применив 82-мм миномет, станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и другую стрелковое оружие. За текущие сутки потерь нет", - подытожили в штабе ООС. Напомним, 10 февраля вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня. С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

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