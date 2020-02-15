Сутки на Донбассе: боевики 13 раз открывали огонь, украинский военный ранен
Как сообщили RegioNews в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, 14 февраля вооруженные формирования РФ вели огонь по нашим позициям из запрещенного Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В частности, под обстрелами оказались населенные пункты: Красногоровка, Лебединское, Тарамчук, Водяное, Новолуганское, Крымское, Травневе, хутор Вильный, Зайцево.
"С начала текущих суток российские оккупационные войска обстреляли защитников Новолуганского, применив 82-мм миномет, станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и другую стрелковое оружие. За текущие сутки потерь нет", - подытожили в штабе ООС.
Напомним, 10 февраля вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня. С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
- 18:19 15 февраля Партия "Слуга народа" изменила устав и собралась на местные виборы
- 18:11 15 февраля Коронавирус на лайнере: выявлены почти 70 новых случаев заражения
- 17:47 15 февраля В Одессе противники незаконной застройки склонов перекрыли Фонтанскую дорогу (ФОТО)
- 17:31 15 февраля Украина готова патрулировать границы вместе с ОБСЕ и ОРДЛО - Зеленский
- 17:10 15 февраля Захват украинцев в Азовском море: полиция завела дело
- 16:41 15 февраля Провести выборы на Донбассе без нарушений невозможно - российский политтехнолог
- 15:59 14 февраля Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
- 17:59 14 февраля Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
- 16:43 14 февраля Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
- 17:19 14 февраля В США раскритиковали "мюнхенский план" завершения войны в Украине
- 13:56 15 февраля Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
- 17:29 14 февраля Обуховские депутаты назвали эвакуацию украинцев из Китая "Новым Чернобылем"