11:11  15 февраля
Коронавирус в мире: число инфицированных превысило 67 тысяч человек
11:41  15 февраля
Зеленский в Мюнхене отметил "дружеские отношения" с МВФ
17:10  15 февраля
Захват украинцев в Азовском море: полиция завела дело
UA | RU
UA | RU
15 февраля 2020, 10:40 11

Сутки на Донбассе: боевики 13 раз открывали огонь, украинский военный ранен

Читайте також
українською мовою
15 февраля 2020, 10:40 11
Читайте також українською мовою
За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения
Фото: штаб ООС
За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения

Как сообщили RegioNews в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, 14 февраля вооруженные формирования РФ вели огонь по нашим позициям из запрещенного Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В частности, под обстрелами оказались населенные пункты: Красногоровка, Лебединское, Тарамчук, Водяное, Новолуганское, Крымское, Травневе, хутор Вильный, Зайцево.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска обстреляли защитников Новолуганского, применив 82-мм миномет, станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и другую стрелковое оружие. За текущие сутки потерь нет", - подытожили в штабе ООС.

Напомним, 10 февраля вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня. С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.


Донбасс война обстрел российские военные боевики
Последние Популярные
Айдер Муждабаев
Андрей Романенко
Все блоги »
Корпорация Зе. Палица готовится взять под контроль Ровенщину
12 февраля 2020, 14:59
Андрей Коболев: Ничего не мешает приватизировать "Нафтогаз"
10 февраля 2020, 10:20
Все публикации »
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Все видео »
Прокопенко Андрей Леонидович
Председатель Черниговской областной государственной администрации
Чернышов Алексей Михайлович
Председатель Киевской областной государственной администрации
Все досье »