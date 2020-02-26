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26 февраля 2020, 17:54 3

Уволены одесские полицейские, которые обокрали офис во время обысков

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26 февраля 2020, 17:54 3
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Завершено служебное расследование по факту недостойного поведения сотрудников полиции во время обыска на одесском предприятии
Фото: скрин с видео
Завершено служебное расследование по факту недостойного поведения сотрудников полиции во время обыска на одесском предприятии

Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Одесской области, передает RegioNews.

Так, за нарушение служебной дисциплины и законности все четверо участников происшествия уволены со службы в полиции.

За ненадлежащий контроль за действиями подчиненных также уволен с должности один из руководителей. Еще на троих наложены дисциплинарные взыскания. Материалы служебного расследования направлены в ГБР.

Напомним, что о происшествии стало известно из видео, опубликованного в интернете. На нем зафиксировано сотрудников полиции, во время обыска на одесском предприятии они раскладывают по карманам чужие вещи, комментируя свои действия матерными словами.


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