Уволены одесские полицейские, которые обокрали офис во время обысков

Завершено служебное расследование по факту недостойного поведения сотрудников полиции во время обыска на одесском предприятии

Фото: скрин с видео

Завершено служебное расследование по факту недостойного поведения сотрудников полиции во время обыска на одесском предприятии

Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Одесской области, передает RegioNews.

Так, за нарушение служебной дисциплины и законности все четверо участников происшествия уволены со службы в полиции.

За ненадлежащий контроль за действиями подчиненных также уволен с должности один из руководителей. Еще на троих наложены дисциплинарные взыскания. Материалы служебного расследования направлены в ГБР.

Напомним, что о происшествии стало известно из видео, опубликованного в интернете. На нем зафиксировано сотрудников полиции, во время обыска на одесском предприятии они раскладывают по карманам чужие вещи, комментируя свои действия матерными словами.