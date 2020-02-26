Уволены одесские полицейские, которые обокрали офис во время обысков
Завершено служебное расследование по факту недостойного поведения сотрудников полиции во время обыска на одесском предприятии
Завершено служебное расследование по факту недостойного поведения сотрудников полиции во время обыска на одесском предприятии
Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Одесской области, передает RegioNews.
Так, за нарушение служебной дисциплины и законности все четверо участников происшествия уволены со службы в полиции.
За ненадлежащий контроль за действиями подчиненных также уволен с должности один из руководителей. Еще на троих наложены дисциплинарные взыскания. Материалы служебного расследования направлены в ГБР.
Напомним, что о происшествии стало известно из видео, опубликованного в интернете. На нем зафиксировано сотрудников полиции, во время обыска на одесском предприятии они раскладывают по карманам чужие вещи, комментируя свои действия матерными словами.
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- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
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