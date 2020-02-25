Е-билет обошелся Киеву в полмиллиона
Об этом на сайте киевского горсовета рассказал директор департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров, пишет RegioNews.
Е-билет Киева — один из самых дешевых в Украине. За один год к системе электронного билета были адаптированы 1326 единиц наземного транспорта и 359 турникетов в метро, а также создано более 4 тысяч мест продажи е-билета.
"Затраты на 1 единицу транспортного средства в Киеве составляют 206 тысяч грн. Эта сумма меньше по сравнению с аналогичными проектами в других городах Украины. Например, во Львове при общем количестве 638 единиц на 1 единицу транспортного средства потратили 526,6 тысячи гривен. А в Харькове, где насчитывается 451 транспортное средство, установка е-билета в одном стоила примерно 411 тысяч гривен", — сообщил Назаров.
Напомним, в Киеве уже тестируют работу е-билета.
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