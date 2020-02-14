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14 февраля 2020, 13:40 2

Антикоррупционный суд начал рассматривать дело депутата Киеврады Крымчака

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14 февраля 2020, 13:40 2
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В Высшем антикоррупционном суде состоялось подготовительное заседание по делу екссекретаря земельной комиссии Киевского городского совета Сергея Крымчака и его сообщника, которых обвиняют в незаконном завладении земельными участками в Киеве
В Высшем антикоррупционном суде состоялось подготовительное заседание по делу екссекретаря земельной комиссии Киевского городского совета Сергея Крымчака и его сообщника, которых обвиняют в незаконном завладении земельными участками в Киеве

Об этом Regionews сообщает со ссылкой на пресс-служб САП.

Сергея Крымчака и его сообщника обвиняют в незаконном завладении 6 участками в Голосеевском районе Киева общей стоимостью более 2500000 грн, которые находились в коммунальной собственности общины столицы.

"Коллегия судей ВАКС также рассмотрела и отказала в удовлетворении ходатайства защиты об отводе коллегии. После чего судьи объявили перерыв в заседании до 14:00 часов 2 апреля 2020 ", - отмечается в сообщении.


#Сергій Кримчук
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