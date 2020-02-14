Антикоррупционный суд начал рассматривать дело депутата Киеврады Крымчака
В Высшем антикоррупционном суде состоялось подготовительное заседание по делу екссекретаря земельной комиссии Киевского городского совета Сергея Крымчака и его сообщника, которых обвиняют в незаконном завладении земельными участками в Киеве
В Высшем антикоррупционном суде состоялось подготовительное заседание по делу екссекретаря земельной комиссии Киевского городского совета Сергея Крымчака и его сообщника, которых обвиняют в незаконном завладении земельными участками в Киеве
Об этом Regionews сообщает со ссылкой на пресс-служб САП.
Сергея Крымчака и его сообщника обвиняют в незаконном завладении 6 участками в Голосеевском районе Киева общей стоимостью более 2500000 грн, которые находились в коммунальной собственности общины столицы.
"Коллегия судей ВАКС также рассмотрела и отказала в удовлетворении ходатайства защиты об отводе коллегии. После чего судьи объявили перерыв в заседании до 14:00 часов 2 апреля 2020 ", - отмечается в сообщении.
- 18:19 14 февраля Председатель Ровенского облсовета Данильчук зарегистрировал проект решения об увольнении своего заместителя
- 18:19 14 февраля Украина существенно уменьшила импорт товаров из России
- 17:59 14 февраля Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
- 17:40 14 февраля В Луганской области правоохранитель лишился допуска к гостайне из-за гражданства РФ
- 17:29 14 февраля Обуховские депутаты назвали эвакуацию украинцев из Китая "Новым Чернобылем"
- 17:19 14 февраля В США раскритиковали "мюнхенский план" завершения войны в Украине
- 15:59 14 февраля Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
- 15:05 14 февраля На Мюнхенской конференции составили план прекращения войны на Донбассе
- 14:20 14 февраля Кабмин уволил сразу трех замов министров
- 13:16 14 февраля Украинцам пояснили как будут снимать показатели и начислять оплату за воду
- 17:19 14 февраля В США раскритиковали "мюнхенский план" завершения войны в Украине
- 13:53 14 февраля Иностранцы купили еще больше украинских облигаций
Корпорация Зе. Палица готовится взять под контроль Ровенщину
12 февраля 2020, 14:59
Андрей Коболев: Ничего не мешает приватизировать "Нафтогаз"
10 февраля 2020, 10:20
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Прокопенко Андрей Леонидович
Председатель Черниговской областной государственной администрации
Чернышов Алексей Михайлович
Председатель Киевской областной государственной администрации