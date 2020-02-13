Рыночная цена газа в Украине побила десятилетний рекорд - эксперты

Цена газа на украинском рынке упала до десятилетнего минимума - до отметки 186 долларов за 1 тыс. кубометров, начиная с третьего квартала 2019 года

Фото: naftogaz

Цена газа на украинском рынке упала до десятилетнего минимума - до отметки 186 долларов за 1 тыс. кубометров, начиная с третьего квартала 2019 года

Как передает RegioNews со ссылкой на УНИАН, об этом сообщили в энергетической компании ETG.UA.

"Цена газа на украинском рынке упала до отметки 186 долларов за тыс. куб. м, начиная с третьего квартала 2019 года, что является минимумом для последних 10-ти лет. В начале 2020 года был небольшой рост, но уже сейчас понятно, что продолжающаяся теплая зима и китайский коронавирус опустят ценовую планку еще ниже", - отметили в компании.

По данным компании, на текущую цену газа, как на украинском, так и на мировых рынках, повлияло несколько факторов.

Во-первых, аномально теплая зима в нашей стране и во всей Европе. Вторая причина – политическая. В ожидании решения по вопросу транзита российского газа через территорию Украины европейские участники рынка заполнили все доступные хранилища. В конце декабря прошлого года переговоры по газу между Украиной и РФ завершились подписанием нового договора, в связи с чем предложение превысило спрос.

При этом в компании отметили, что третий фактор не столь очевиден: китайская промышленность, которая является основным мировым потребителем газа, из-за коронавируса значительно сократила производство, в некоторых отраслях с показателем до 40%. Соответственно сократилось потребление, и цена на мировом рынке просела еще ниже.

"Опираясь на эту информацию, мы можем прогнозировать цену в 2020 году на уровне 120-150 долл. Россия со своим "Северным" и "Южным" потоками, а также поставки сжиженного газа из США и той же России, создают избыточное предложение на рынке, потому существенной корректировки цены в сторону повышения ожидать не стоит", - пояснил руководитель компании Владимир Шведкий.