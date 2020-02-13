Генсек НАТО рассказал, что мешает прекращению войны на Донбассе

Прекращению войны на востоке Украины мешает множество проблем

Фото: nato.int

Прекращению войны на востоке Украины мешает множество проблем

Как передает RegioNews со ссылкой на УНИАН, об этом заявил генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг 13 февраля на пресс-конференции в Брюсселе в рамках заседания министров обороны стран-членов НАТО.

"Мы выражаем приверженность президенту Зеленскому за инициативу, которую он начал для восстановления усилия для поиска путей мирного урегулирования конфликта в Украине. Мы также приветствуем возобновление встреч в рамках "нормандского формата" на высоком уровне. Мы приветствуем тот факт, что мы видели обмен пленниками и также произошедшее расширение определенных участков для разведения сил", - сказал он.

При этом Столтенберг отметил, что кроме определенного прогресса, до сих пор остается "много проблем".

"К примеру, мы видим постоянные нарушения режима прекращения огня. Мы видим, что наблюдатели ОБСЕ не имеют возможности работать свободно и безопасно, но мы решительно поддерживаем усилия по поиску мирного урегулирования. Это война, которая происходит в Европе вблизи (стран) НАТО, и это, конечно, имеет значение для всех нас", - добавил глава НАТО.