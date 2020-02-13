Генсек НАТО рассказал, что мешает прекращению войны на Донбассе
Как передает RegioNews со ссылкой на УНИАН, об этом заявил генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг 13 февраля на пресс-конференции в Брюсселе в рамках заседания министров обороны стран-членов НАТО.
"Мы выражаем приверженность президенту Зеленскому за инициативу, которую он начал для восстановления усилия для поиска путей мирного урегулирования конфликта в Украине. Мы также приветствуем возобновление встреч в рамках "нормандского формата" на высоком уровне. Мы приветствуем тот факт, что мы видели обмен пленниками и также произошедшее расширение определенных участков для разведения сил", - сказал он.
При этом Столтенберг отметил, что кроме определенного прогресса, до сих пор остается "много проблем".
"К примеру, мы видим постоянные нарушения режима прекращения огня. Мы видим, что наблюдатели ОБСЕ не имеют возможности работать свободно и безопасно, но мы решительно поддерживаем усилия по поиску мирного урегулирования. Это война, которая происходит в Европе вблизи (стран) НАТО, и это, конечно, имеет значение для всех нас", - добавил глава НАТО.
- 19:47 13 февраля Tesla отзывает 15 тысяч бракованных кроссоверов
- 19:25 13 февраля Резкого роста заболеваний коронавирусом за пределами Китая нет - ВОЗ
- 19:07 13 февраля В МВФ застопорились с помощью в $5 млрд для Украины
- 18:41 13 февраля В Беларуси решили убрать с герба все, что напоминает Россию
- 18:39 13 февраля Председатель Черниговской ОГА "реформировал" лестницы в здании администрации
- 18:33 13 февраля Во Львове на взятке погорел чиновник Госпродпотребслужбы
- 16:18 02 апреля Іноземці готові інвестувати в українські агротехнології
- 13:10 11 февраля В Луганской области главу ОТГ поймали на взятке в третий раз
- 11:23 29 мая Косово: чому армію Сербії привели в боєготовність і зводять барикади
- 12:02 27 августа Прикриваючись Зеленським: Ліс на Київщині огородили капітальним парканом
- 13:33 11 февраля Президент подписал закон, продлевающий реформу налоговой и таможни
- 10:46 07 мая Синоптики попереджають про похолодання