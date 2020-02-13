Под КГГА митингуют в защиту кинотеатра "Киев"

Активисты скандируют "Верните кино". По их словам, депутаты Киевсовета на заседании планируют рассмотреть вопрос о расторжении договора аренды с ООО «Синема-Центр».

На фото: участники митинга

Активисты скандируют "Верните кино". По их словам, депутаты Киевсовета на заседании планируют рассмотреть вопрос о расторжении договора аренды с ООО «Синема-Центр».

На акцию, которую организовала инициатива "Спасем КЦ" Кинотеатр "Киев" пришли около десятка активистов, сообщает RegioNews.

Участники акции держат плакаты с надписями "Верните кино", "Где кино, деньги, совесть?", "Kyiv not for sale".

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заверил, что капремонт кинотеатра "Киев" продлится год, после чего его откроют для зрителей. Городской голова опроверг информацию о том, что новый арендатор кинотеатра - ООО "Синема-Центр" имеет задолженность по арендной плате.

Как сообщалось, в апреле 2019 победителем открытого конкурса на аренду помещения кинотеатра "Киев", что относится к коммунальной собственности территориальной общины города Киева, на открытом аукционе стало ООО "Синема-Центр" с предложением в 2 млн 119 тысяч грн в месяц без НДС .