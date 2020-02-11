Когда-то очень давно я работал в газете. А перед этим - на радио. И за эти почти 15 лет в городской журналистике у меня появился свой любимый ДЕНЬ СУРКА

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Когда-то очень давно я работал в газете. А перед этим - на радио. И за эти почти 15 лет в городской журналистике у меня появился свой любимый ДЕНЬ СУРКА

Случался он ежегодно где-то 8-10 февраля, когда горожане не только получали платежки за тепло, но и успевали в них вчитаться. И после этого в редакции неслись потоки звонков с двумя вечными вопросами:

1. Почему у меня в два раза больше, чем за такую же квартиру у сестры в соседнем доме?

2. Почему у меня в 2 раза больше, чем в прошлом месяце, ведь в декабре холодней было?

И к этим вопросам всегда железно добавлялся аргумент: Такая фигня впервые за 20 лет! НИКОГДА такого не было!

Первые пару лет я еще звонил тепловикам, чтобы узнать ПОЧЕМУ? А потом уже начал просто садиться и в очередной раз писать стандартное, но очень логичное объяснение.

1. В соседнем доме начисления в 2 раза меньше из-за того, что там не установлен счетчик и во время отопительного сезона они платят фиксированную сумму. Кстати, весной и осенью она примерно в 2 раза больше, чем у домов со счетчиками - и это уже причина для шквала звонков жителей других домов.

Кстати, наличие на доме счетчика позволяет сразу экономить 25-30% на оплате тепла. А если в доме еще кто-то регулирует отопление, то экономия может достичь и 40%.

Правда, не знаю на сколько сейчас актуален этот повод для беспокойства. Может уже все дома в городе оборудованы счетчиками.

2. Тепловики нормальные люди и всегда пытаются закрыть финансовый год вместе с календарным. Поэтому показания за декабрь снимают 20-22 декабря. Вот и получается, что в начале января горожане получают платежку за декабрь в которой начисления только за 20 дней отопления. В январе показания снимают уже в конце месяца и в платежку за январь, которую получают в феврале, попадает данные за потребления за 42 дня (11 дней декабря + 31 день января). Понятное дело, что за "месяц", который в 2 раза длинней, и начисления в 2 раза больше.

Кстати, судя по истерикам в социальных сетях, в этом году ДЕНЬ СУРКА наступил вовремя.