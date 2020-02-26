В Кропивницком готовят первый областной форум ветеранов

В Кировоградском областном госпитале ветеранов войны впервые состоится форум "Компас ветерана”, который подготовила Кировоградская областная организация Украинского союза ветеранов Афганистана

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В Кировоградском областном госпитале ветеранов войны впервые состоится форум "Компас ветерана”, который подготовила Кировоградская областная организация Украинского союза ветеранов Афганистана

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на gre4ka.info.

"Идея форума была давно. Неоднократно организация "Патриот" подавала заявки на проект областного бюджета. В этом году бюджет поддержал нас. Организации ветеранов разных уровней и направлений съедутся из области. Нет цели на форуме из ветеранов сделать льготников и чтобы за них везде платили. Наша цель - чтобы ветеран восстановился, стал полноценным членом общества, гражданином страны, за которую он воевал и отдал часть своей жизни”, - сказала координатор центра медико-психологической реабилитации "Компас” Анна Колева.

Форум состоится 12 марта в областном госпитале ветеранов. В его подготовке приняли участие Центр медико-психологической реабилитации "Компас” областного госпиталя ветеранов, Областной ресурсный центр по вопросам помощи участникам АТО и внутренне перемещенным лицам, Кировоградская областная организация Украинского союза ветеранов Афганистана.

Как сообщалось ранее, освобожденным из плена на Донбассе украинцам окажут материальную помощь по 100 тысяч гривен. Об этом сообщает прессслужба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий.