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24 февраля 2020, 18:03 3

Киевское метро оснастят дефибрилляторами

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24 февраля 2020, 18:03 3
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В этом году дефибрилляторы появятся на 52 станциях метрополитена 
В этом году дефибрилляторы появятся на 52 станциях метрополитена 

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, пишет RegioNews.

Первоначально планировалось оснастить 20 станций метро устройствами запуска сердца, однако, учитывая важность проекта, их количество увеличилось до 52. То есть дефибрилляторы будут установлены на всех станциях городской подземки.

"Правильная первая медицинская помощь может спасти человеку жизнь. Мы хотим сделать метро безопасным и повысить шансы на выживание для каждого из нас", - отметили в КГГА.


#київ #метро
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