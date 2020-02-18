Рябошапка опроверг свою отставку

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назвал враньем разговоры в средствах массовой информации о его отставке

Фото: old.gp.gov.ua

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назвал враньем разговоры в средствах массовой информации о его отставке

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"Распространяемые слухи о кадровых изменениях в Офисе генерального прокурора являются ложными", - говорится в сообщении.

Также в нем Рябошапка отметил, что "это информационная провокация и очередная атака против реформы прокуратуры, свидетельство того, что мы неудобные".

"Я и заместители генерального прокурора на месте, выполняем свои обязанности", - заключил он.

Отметим, ранее некоторые СМИ писали, что Рябошапка после встречи на Банковой собирается в отставку. Президент якобы выразил недовольство работой Офиса генпрокурора.