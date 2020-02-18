Из фондов вкладчиков "Укрбуда" на счета физлиц вывели 180 миллионов - ГБР
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.
Такие данные Государственного бюро расследований приведены в постановлении суда от 19 декабря 2019 года, опубликованном в Едином госрегистре судебных решений.
В уголовном деле от 12 августа 2019 расследуется вероятное присвоение денежных средств инвесторов должностными лицами компаний ООО "ФК" Житло-капитал ", ООО" Укрбуд девелопмент ", ООО "Спецстрой-плюс", ООО "Инвестиционная компания "Укрбуд Инвест".
Эти компании напрямую связаны со строительством 26 жилых комплексов в Киеве под эгидой госкорпорации "Укрбуд", в которые инвестировали более 13 тысяч семей, однако введение в эксплуатацию многих из них переносится на год и более.
Напомним, в начале октября 2019 подозреваемому в завладении чужим имуществом екснардепу и бывшему руководителю госкорпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю вручили ходатайство о применении меры пресечения. Схема, к которой политика считают причастным, "наварила" более 80 млн грн.
По Микитасю внесли предусмотренный залог и он вышел на свободу.
22 октября Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения для бывшего народного депутата Максима Микитась, арестовав его до 14 ноября. Размер денежного залога существенно изменился - вырос с 5,5 млн до 80 млн грн.
20 января 2020 Микитася сняли с рейса в Лондон, куда он направлялся якобы на лечение.
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