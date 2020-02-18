Из фондов вкладчиков "Укрбуда" на счета физлиц вывели 180 миллионов - ГБР

Государственное бюро расследований изучает 26 жилищных комплексов, куда вложили свои деньги 13 тысяч семей

Государственное бюро расследований изучает 26 жилищных комплексов, куда вложили свои деньги 13 тысяч семей

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.

Такие данные Государственного бюро расследований приведены в постановлении суда от 19 декабря 2019 года, опубликованном в Едином госрегистре судебных решений.

В уголовном деле от 12 августа 2019 расследуется вероятное присвоение денежных средств инвесторов должностными лицами компаний ООО "ФК" Житло-капитал ", ООО" Укрбуд девелопмент ", ООО "Спецстрой-плюс", ООО "Инвестиционная компания "Укрбуд Инвест".

Эти компании напрямую связаны со строительством 26 жилых комплексов в Киеве под эгидой госкорпорации "Укрбуд", в которые инвестировали более 13 тысяч семей, однако введение в эксплуатацию многих из них переносится на год и более.

Напомним, в начале октября 2019 подозреваемому в завладении чужим имуществом екснардепу и бывшему руководителю госкорпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю вручили ходатайство о применении меры пресечения. Схема, к которой политика считают причастным, "наварила" более 80 млн грн.

По Микитасю внесли предусмотренный залог и он вышел на свободу.

22 октября Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения для бывшего народного депутата Максима Микитась, арестовав его до 14 ноября. Размер денежного залога существенно изменился - вырос с 5,5 млн до 80 млн грн.

20 января 2020 Микитася сняли с рейса в Лондон, куда он направлялся якобы на лечение.