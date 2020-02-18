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18 февраля 2020, 14:44 7

В Ровно силовики пресекли деятельность ранее закрытого подпольного казино

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18 февраля 2020, 14:44 7
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Оперативники спецслужбы установили, что двое жителей областного центра вопреки действующему законодательству и ранее наложенной запрете возобновили деятельность нелегального игорного заведения. Клиентов дельцы запускали с "черного хода"
Оперативники спецслужбы установили, что двое жителей областного центра вопреки действующему законодательству и ранее наложенной запрете возобновили деятельность нелегального игорного заведения. Клиентов дельцы запускали с "черного хода"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-группу УСБУ в Ровенской области.

Во время обысков злоумышленники пытались оказывать сопротивление правоохранителям и забаррикадироваться в помещении казино.

В ходе следственных действий обнаружено 17 системных компьютерных блоков, 13 мониторов, мобильные телефоны и 22 тысячи грн, полученных от незаконного бизнеса.

Организаторы подпольного бизнеса задержаны в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им объявлено подозрение за занятие игорным бизнесом.


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