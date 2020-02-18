В спальном районе Запорожья взорвали банкомат

Во вторник, 18 февраля, около 3:00 часов ночи злоумышленники подорвали банкомат "УкрСиббанка". Банкомат был расположен в отделении банка, на первом этаже жилого дома в Бородинском микрорайоне.

Фото: пресс-служба полиции

Во вторник, 18 февраля, около 3:00 часов ночи злоумышленники подорвали банкомат "УкрСиббанка". Банкомат был расположен в отделении банка, на первом этаже жилого дома в Бородинском микрорайоне.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожья. На место происшествия выехали правоохранители, работники взрывотехнического управления и кинологической службы. На данный момент устанавливается сумма ущерба. Проводятся первоочередные следственно-оперативные действия, продолжается осмотр места происшествия. Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления. В то же время в телеграмм-канале "Это Запорожье” появилось видео с камер видеонаблюдения на котором запечатлен момент взрыва.

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