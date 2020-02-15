В Одессе противники незаконной застройки склонов перекрыли Фонтанскую дорогу (ФОТО)

Несколько десятков одесситов, протестующих 15 февраля против застройки рекреационных зон, заблокировали движение по Фонтанской дороге

Фото: dumskaya.net

Несколько десятков одесситов, протестующих 15 февраля против застройки рекреационных зон, заблокировали движение по Фонтанской дороге

Как передает RegioNews со ссылкой на местное издание "Думская", участники акции беспрерывно ходят по пешеходному переходу возле дома №78 (12-я станция Фонтана).

"Земли рекреации принадлежат одесситам, они должны использоваться для отдыха и оздоровления людей. В результате тотальной застройки горожане лишаются жизненного пространства, а улицы превращаются в сплошной автомобильный затор", - рассказали организаторы протеста.

Как отмечается, на месте перекрытия присутствуют сотрудники полиции, которые организовали отвод транспорта.