В Европе зафиксировали первую смерть от коронавируса

Во Франции умер инфицированный коронавирусом 80-летний турист из Китая, что стало первым смертельным случаем в Европе

Фото: xinhuanet.com

Во Франции умер инфицированный коронавирусом 80-летний турист из Китая, что стало первым смертельным случаем в Европе

Как передает RegioNews со ссылкой на BFM TV, об этом сообщила министр солидарности и здравоохранения Франции Аньес Бузин.

По ее словам, от коронавируса умер китайский турист из провинции Хубэй, который находился во Франции с 16 января и был госпитализирован в специальную больницу со строгими мерами изоляции 25 января.

"Его состояние ухудшалось быстро, находился в критическом состоянии в течение нескольких дней, находясь под пристальным медицинским вниманием", - добавила Бузин.

Напомним, по состоянию на 15 февраля количество людей, заразившихся коронавирусом нового типа, возросло до 68 тысяч 90 человек, 1526 летальных случаев.