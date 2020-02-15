В Европе зафиксировали первую смерть от коронавируса
Во Франции умер инфицированный коронавирусом 80-летний турист из Китая, что стало первым смертельным случаем в Европе
Во Франции умер инфицированный коронавирусом 80-летний турист из Китая, что стало первым смертельным случаем в Европе
Как передает RegioNews со ссылкой на BFM TV, об этом сообщила министр солидарности и здравоохранения Франции Аньес Бузин.
По ее словам, от коронавируса умер китайский турист из провинции Хубэй, который находился во Франции с 16 января и был госпитализирован в специальную больницу со строгими мерами изоляции 25 января.
"Его состояние ухудшалось быстро, находился в критическом состоянии в течение нескольких дней, находясь под пристальным медицинским вниманием", - добавила Бузин.
Напомним, по состоянию на 15 февраля количество людей, заразившихся коронавирусом нового типа, возросло до 68 тысяч 90 человек, 1526 летальных случаев.
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