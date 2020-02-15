Партия "Слуга народа" обзавелась общественным хабом

У политической партии "Слуга народа" появился общественный хаб, где будут работать депутаты с помощниками, а также здесь можно будет проводить деловые встречи

Фото: slovoidilo.ua

У политической партии "Слуга народа" появился общественный хаб, где будут работать депутаты с помощниками, а также здесь можно будет проводить деловые встречи

Как передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом рассказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на презентации хаба 15 февраля в Киеве. Как сообщается, хаб находится в конгрессно-выставочном центре "Парковый", недалеко от правительственного квартала в Киеве. Посетителям хаба предоставляется доступ к интернету, удобные рабочие места, которые можно использовать для деловых переговоров, поскольку они разделены стильными перегородками. Помещение хаба - просторное, с панорамными окнами на Днепр. По словам Кравчук, возможно, будет постоянная аккредитация журналистов для работы в хабе. Также нардеп показала "образовательный центр" - просторный зал, приблизительно на 100 -120 мест, в котором размещён большой монитор и необходимая аппаратура для проведения тренингов. По её словам, именно здесь будут проходить обучение представителей объединённых территориальных громад (ОТГ). Именно здесь 15 февраля начинается двухдневный тренинг для глав ОТГ и депутатов местных советов по децентрализации.

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