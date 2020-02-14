Романтическая статистика и искренние пожелания: Как политики поздравляли с Днем Валентина

Чиновники поздравляли влюбленных с их праздником

Фото: День Валентина. Pexels

Чиновники поздравляли влюбленных с их праздником

Сегодня, 14 февраля, в мире отмечают день всех влюбленных. С праздником Святого Валентина украинские политики поздравляли из разных уголков Украины. Их пожелания собрали RegioNews.

Городской голова Киева Виталий Кличко поздравил киевлян и рассказал романтическую статистику города.

"155 счастливых пар сегодня собираются создать семьи в Киеве. А с услугой "Брак за сутки”, возможно, их будет и больше! К тому же, в центральном Загсе, что на проспекте Победы, зарегистрировать брак можно будет до полуночи!

Ну и еще одна позитивная новость. В 2019 году в Киеве браков было зарегистрировано в 6,5 раз больше, чем разводов. - Появилось почти 28 тысяч новых семей. Надеюсь, что в 2020 их будет еще больше! Влюбленных и счастливых киевлян должно быть много!”, - написал он на странице в соцсети Facebook.

Городской голова Сум Александр Лысенко поздравил своих друзей в соцсети.

"Дорогие друзья! Верьте в настоящую любовь! Она стоит усилий!”, - пожелал он.

Председатель Николаевской ОГА Александр Стадник пожелал всем счастья и улыбок.

"Желаю искренней любви всем влюбленным, каждой паре, каждой семье. Безграничного счастья, уюта в объятиях любимых людей, согревающего тепла близких и друзей, ярких улыбок и радостных событий в жизни. Мира и спокойствия в ваших домах!”, - отметил Стадник.

В свою очередь, экс-глава Одесской ОГА Максим Степанов поздравил только свою возлюбленную.

"Наташенька, я люблю тебя так сильно, что любые слова в этом мире покажутся пустыми”, - признался он под фотографией жены.

Экс-мер Полтавы Александр Мамай опубликовал свадебные фото. "Как сила притяжения, сближающей планеты, так и любовь объединяет людей, несмотря на разные характеры, вкусы и интересы. Любить – значит смотреть не друг на друга, а смотреть в одном направлении. Я желаю вам скорее отыскать это чувство, а тем, кто уже нашел, никогда его не терять!”, - рассказал он.

Экс-глава Винницкой ОГА Валерий Коровий сегодня поздравил жену с Днем рождения и опубликовал видео-клип.

Мэр Каменского Андрей Белоусов поздравил всех жителей города Днепропетровской области.

"Поздравляю Вас с Днем Святого Валентина – праздником всех влюбленных. Желаю искренней любви, счастья и добра! Любите и будьте любимыми!”, - отметил городской голова.

Кроме того, он сообщил, что к Дню Святого Валентина в городе открыли на Майдане Героев скульптуру в виде влюбленной молодой пары.

Мэр Львова поздравил молодоженов, которые поженились в городской Ратуше.

"Поздравляю вас! Всегда молодым парам, а особенно мужчинам, даю совет — всегда слушайтесь свою жену. Не важно, будь она права или нет. Если вы будете с ней спорить, всегда будете иметь плохое настроение. Даже когда женщина что-то не так сделает, она потом тихонько извинится, и все будет в согласии. Успехов вам, счастья и пусть у вас будет много детей", — пожелал городской голова Львова.