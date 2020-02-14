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14 февраля 2020, 18:19 5

Украина существенно уменьшила импорт товаров из России

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14 февраля 2020, 18:19 5
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Импорт российских товаров сократился на 13%
Фото: импорт из России. Европейская правда
Импорт российских товаров сократился на 13%

Как сообщает RegioNews со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины, в 2019 году Украина сократила импорт товаров из России почти на 14%, по сравнению с 2018 годом.

Как известно, Украина в 2019 году импортировала товаров из России на 6,9 млрд долларов, что на 13,6% меньше, чем в 2018 году.

Кроме того, по информации Госстата, отрицательное сальдо торговли товарами с Россией в 2019 году составило 3,7 млрд долларов.

Отмечается, что информация предоставляется без учета временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, Крыма и Севастополя.

Напомним, в 2018 году Украина импортировала азотных минеральных или химических удобрений 1,358 млн т на $ 288 млн


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