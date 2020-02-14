В Днепропетровской области впервые проведут мониторинг качества воды
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу облсовета.
Во время сессии депутаты присвоили больницам области новый статус, чтобы узаконить их финансовую деятельность с учетом государственной медицинской реформы. Сами же депутаты назвали это решение важным для области.
В список принятых решений также вошло бесплатное посещение музея АТО жителями области и мониторинг качества воды - установка нового оборудования и контроль выбросов. Такой контроль в области будет введено впервые. Также детальнее будут контролировать предприятия-загрязнители совместно с Государственной экоинспекцией.
"Впервые будет проведена масштабная инвентаризация выбросов в водоемы Днепропетровской области... Мы получим детальную картину состояния поверхностных и подземных вод, что позволит разработать уже определенные меры по расчистке и восстановлению всего бассейна Днепра", - отметил глава облсовета Святослав Олейник.
Среди важных бюджетных направлений: облсовет дает 18,9 миллионов гривен на реконструкцию и содержание дорог, еще два с половиной миллиона будет потрачено на план территории международного аэропорта "Днепропетровск".
Педагоги получат почти 53 миллиона на школьные автобусы, 32,7 миллиона - на ремонт столовых, оборудование для слепых или глухих детей - один миллион и 58,5 на оборудование кабинетов и лабораторий.
Врачам выделяется 1,2 миллиона гривен для поддержки ВИЧ-инфицированных детей, а также на 5,5 миллионов увеличены расходы учреждений многопрофильной стационарной медицинской помощи. Обещают отремонтировать ангиографическую систему за 4,4 миллиона, купить тест-системы для скрининга и выявления вирусов гриппа за 110 тысяч, приобрести флюоромент за 140 тысяч гривен.
Субвенции местных бюджетов "разошлись" по территориям так: один миллион на ремонт дороги Ждановка - Кильчень, еще 1,065 миллиона гривен - на реконструкцию Криворожского театра драмы имени Шевченко.
Кроме того, 4,4 миллиона гривен выделено на благоустройство парка в Синельниково, парковой зоны в селе Вербки и придомовой территории на ж/м Сокол.
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