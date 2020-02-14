Дело Кернеса вернули в Полтаву
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на портал "Судебная власть Украины".
"Согласно автоматизированной компьютерной программы "Д3" уголовное производство по обвинению Кернеса Геннадия Адольфовича, Блинника Виталия Дмитриевича и Смицкого Евгения Николаевича распределено на судью Шияна Владимира Николаевича и будет назначено к рассмотрению в соответствии с требованиями действующего законодательства", - говорится в сообщении.
Напомним, 31 января 2020 года Полтавский апелляционный суд удовлетворил апелляционные жалобы на принятое в августе 2018 года решение суда первой инстанции по делу в отношении Кернеса, Блинника и Смицкого и направил дело на новое рассмотрение.
СПРАВКА: 25 января 2014 года неизвестные напали на участников марша в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина и Алексея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" у гостиницы "Националь". Позже отдел связей с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.
2 марта 2015 года Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. 2, 3 ст. 27 ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) УК Украины и о завершении досудебного расследования. Его охранникам было предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 129 УК Украины.
26 марта 2015 года Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Кернеса и двух его охранников.
2 апреля 2015 года ВССУ объявил резолютивную часть постановления о переносе рассмотрения дела Кернеса Г.А. из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский районный суд г. Полтавы.
Уголовное производство по обвинению Кернеса Г.А., Смицкого Е.М., Блинника В.Д. находилось на рассмотрении Киевского районного суда г. Полтавы с 15.04.2015 по 10.08.2018 год.
- 18:19 14 февраля Председатель Ровенского облсовета Данильчук зарегистрировал проект решения об увольнении своего заместителя
- 18:19 14 февраля Украина существенно уменьшила импорт товаров из России
- 17:59 14 февраля Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
- 17:40 14 февраля В Луганской области правоохранитель лишился допуска к гостайне из-за гражданства РФ
- 17:29 14 февраля Обуховские депутаты назвали эвакуацию украинцев из Китая "Новым Чернобылем"
- 17:19 14 февраля В США раскритиковали "мюнхенский план" завершения войны в Украине
- 15:59 14 февраля Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
- 15:05 14 февраля На Мюнхенской конференции составили план прекращения войны на Донбассе
- 14:20 14 февраля Кабмин уволил сразу трех замов министров
- 13:16 14 февраля Украинцам пояснили как будут снимать показатели и начислять оплату за воду
- 17:19 14 февраля В США раскритиковали "мюнхенский план" завершения войны в Украине
- 13:53 14 февраля Иностранцы купили еще больше украинских облигаций