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14 февраля 2020, 08:47 1

Дело Кернеса вернули в Полтаву

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14 февраля 2020, 08:47 1
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Уголовное производство в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого поступило в Киевский районный суд Полтавы
Фото: mir24.tv
Уголовное производство в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого поступило в Киевский районный суд Полтавы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на портал "Судебная власть Украины".

"Согласно автоматизированной компьютерной программы "Д3" уголовное производство по обвинению Кернеса Геннадия Адольфовича, Блинника Виталия Дмитриевича и Смицкого Евгения Николаевича распределено на судью Шияна Владимира Николаевича и будет назначено к рассмотрению в соответствии с требованиями действующего законодательства", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 января 2020 года Полтавский апелляционный суд удовлетворил апелляционные жалобы на принятое в августе 2018 года решение суда первой инстанции по делу в отношении Кернеса, Блинника и Смицкого и направил дело на новое рассмотрение.

СПРАВКА: 25 января 2014 года неизвестные напали на участников марша в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина и Алексея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" у гостиницы "Националь". Позже отдел связей с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

2 марта 2015 года Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. 2, 3 ст. 27 ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) УК Украины и о завершении досудебного расследования. Его охранникам было предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 129 УК Украины.

26 марта 2015 года Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Кернеса и двух его охранников.

2 апреля 2015 года ВССУ объявил резолютивную часть постановления о переносе рассмотрения дела Кернеса Г.А. из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский районный суд г. Полтавы.

Уголовное производство по обвинению Кернеса Г.А., Смицкого Е.М., Блинника В.Д. находилось на рассмотрении Киевского районного суда г. Полтавы с 15.04.2015 по 10.08.2018 год.


суд Геннадий Кернес Полтава
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