НБУ отчитался о рекордной прибыли банков Украины

Работающие банки Украины за 2019 год получили 59,6 миллиарда гривен чистой прибыли, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (22,3 млрд грн)

Фото: пресс-служба НБУ

Работающие банки Украины за 2019 год получили 59,6 миллиарда гривен чистой прибыли, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (22,3 млрд грн)