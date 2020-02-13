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13 февраля 2020, 12:18

НБУ отчитался о рекордной прибыли банков Украины

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13 февраля 2020, 12:18
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Работающие банки Украины за 2019 год получили 59,6 миллиарда гривен чистой прибыли, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (22,3 млрд грн)
Фото: пресс-служба НБУ
Работающие банки Украины за 2019 год получили 59,6 миллиарда гривен чистой прибыли, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (22,3 млрд грн)

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

Так, согласно данным банка, по сравнению с показателем за 2018 год доходы банков за январь-декабрь 2019 года выросли на 19,5% до 244,4 миллиарда гривен, тогда как расходы - на 1,4% до 184,8 миллиарда гривен. Также банки вдвое сократили отчисления в резервы (с 23,8 млрд грн до 11,8 млрд грн).

Как отмечается, больше всего банки заработали на процентных доходах - 154,3 млрд грн, комиссионные доходы дали 62,1 млрд грн, а результат от переоценки от сделок купли-продажи - 16,2 млрд грн.

При этом, по данным Нацбанка, за весь 2019 год расходы банков составили 184,8 миллиарда гривен, включая процентные расходы (74 млрд грн). Общие административные расходы составили 62,9 млрд грн, а отчисления в резервы 11,8 млрд грн.

Как пояснила первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова на своей странице в Facebook, главными факторами увеличения прибыли банков были высокая операционная эффективность банков и низкие отчисления в резервы.

Напомним, в 2018 году банки Украины получили 22,3 миллиарда гривень чистой прибыли, что стало максимальным историческим показателем.


НБУ прибыль банки доходы
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