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11 февраля 2020, 14:30

В Украине запустили горячую линию для предотвращения домашнего насилия

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11 февраля 2020, 14:30
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В Украине запустили горячую линию для предотвращения домашнего насилия. Она будет работать по номеру 1547.
В Украине запустили горячую линию для предотвращения домашнего насилия. Она будет работать по номеру 1547.

Как информирует RegioNews, об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

По его словам, проект был запущен по новому принципу, который позволил правительству сэкономить около 25 млн грн.

Министр также отметил, что по данным ООН каждая 6-женщина в Украине пережила по крайней мере одну из форм насилия в течение последних 12 месяцев. От 1 до 3 млн детей в Украине становится свидетелями или жертвами домашнего насилия.

Ранее в КГГА сообщили, что в течение января 2020 в Киеве зафиксировали более 3,3 тысячи обращений относительно домашнего насилия.

Напомним, в апреле 2019 году в Украине впервые привлекли к уголовной ответственности за домашнее насилие.


Кабмін Дубілет насильство
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