Сепаратистский "суд" бросил сотрудника луганского вуза в тюрьму на 12 лет "за госизмену"
Об этом, как сообщает RegioNews, говорится в сообщении на сайте так называемой "МГБ ЛНР".
"Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил сотрудника Луганского национального университета имени Тараса Шевченко Григорова Антона Григорьевича к 12 годам лишения свободы за совершение государственной измены", - сказано в сообщении.
По версии "МГБ", Григоров при пересечении пункта пропуска "Станица Луганская", якобы, был "завербован СБУ под угрозой расправы над родственниками".
"По заданию украинской разведки он занимался сбором сведений, составляющих государственную тайну. Посредством установленного канала связи осуществлял передачу данных, собранных в отношении военнослужащих ЛНР, а также иной информации политического и социально-экономического плана", - также заявлено в сообщении.
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