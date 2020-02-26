Полиция расследует смерть Леонида Вульфа как умышленное убийство

В квартире погибшего нашли предсмертную записку

В квартире погибшего нашли предсмертную записку

Об этом пишет RegioNews из ссылки на "Украинскую правду".

"Тело погибшего с огнестрельным ранением нашли в квартире дома по улице Городецкого в Киеве. Двери помещения были закрыты изнутри. Также в квартире обнаружили записку. Эксперты должны выяснить, писал погибший ее сам. Также будут назначены другие экспертизы, в том числе судебно-медицинская и баллистическая ", - отметила в комментарии "УП"спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Максимець добавила, что по данному факту следственным отделом Печерского управления полиции внесены сведения в Едрей по ст 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Приоритетной версии является самоубийство, но до завершения следственных действий и получения выводов экспертов, не отвергаться и другие возможные версии.

Напомним, в понедельник, 25 февраля, бизнесмена Леонида Вульфа нашли застреленным в квартире в центре Киева. Он в течение определенного времени не отвечал на телефонные звонки и не выходил на связь, поэтому его друзья, адвокат с женой и общим знакомым, решили навестить бизнесмена в квартире на улице Городецкого, где и нашли тело.