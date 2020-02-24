В Киеве ночью подорвали отделение старейшего банка Украины
В Киеве в отделении банка "Таскомбанк", которое находится по адресу проспект Маяковского, 26, ночью прогремел взрыв
В Киеве в отделении банка "Таскомбанк", которое находится по адресу проспект Маяковского, 26, ночью прогремел взрыв
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Информатор".
Как сообщается, взрыв произошел около двух часов ночи, однако заметили повреждения через несколько часов.
Отмечается, что в результате взрыва здание получило достаточно серьезные повреждения, однако сейф остался целым. Среди людей пострадавших нет.
(фото: kiev.informator.ua)
Правохранители прибыли на место происшествия, выясняют обстоятельства случившегося.
СПРАВКА: ТАСкомбанк - один из старейших банков Украины. По итогам 2018 года занял 17-е место по объему активов в банковской системе Украины.
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